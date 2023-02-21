ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Тактика украинского руководства является новой в мировой практике вооруженных конфликтов. Вместо того, чтобы готовиться скрыто к наступлению и внезапным ударам, командование Вооруженных сил Украины открыто рассказывает о своих намерениях.

Военные эксперты говорят, что украинский конфликт будет самым странным противостоянием во всей истории. Причина именно в манере ведения боевых действий со стороны украинцев. Командование ВСУ даже не пытается скрывать свои планы от неприятеля.

Год назад командование ВСУ проинформировало о том, что готовит операции в Харьковской и Херсонской областях. И как выяснилось позже, это была не дезинформация, боевики ВСУ действительно двигались в этих направлениях.

Теперь же власти Киева заявляют о том, что готовят наступление в районе Мелитополя, который граничит с Крымом и имеет выход к Азовскому морю.

Вам может понравиться

Российские военные уничтожили большую часть техники, предоставленной Западом Украине

Военные российской армии ликвидировали большую часть украинской боевой техники, которая была прислана странами Запада, пишет РИА Новости, ссылаясь на СВР (Службу внешней разведки). В СВР сообщили, что в период с

Военные РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Херсона

Подразделения российских вооруженных сил около Херсона ликвидировали склад боеприпасов, принадлежащий ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в отчете о ходе специальной военной операции. За прошедшие сутки артиллеристы российских ВС смогли

Администрация президента США скрывает информацию о «плачевном ментальном состоянии» Байдена

Представители администрации американского президента скрывают реальную информацию о психическом здоровье Джо Байдена. При этом все окружающие люди могут наблюдать его странные выходки на публичных мероприятиях. Сообщается, что любые требования о