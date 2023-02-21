Тактика украинского руководства является новой в мировой практике вооруженных конфликтов. Вместо того, чтобы готовиться скрыто к наступлению и внезапным ударам, командование Вооруженных сил Украины открыто рассказывает о своих намерениях.

Военные эксперты говорят, что украинский конфликт будет самым странным противостоянием во всей истории. Причина именно в манере ведения боевых действий со стороны украинцев. Командование ВСУ даже не пытается скрывать свои планы от неприятеля.

Год назад командование ВСУ проинформировало о том, что готовит операции в Харьковской и Херсонской областях. И как выяснилось позже, это была не дезинформация, боевики ВСУ действительно двигались в этих направлениях.

Теперь же власти Киева заявляют о том, что готовят наступление в районе Мелитополя, который граничит с Крымом и имеет выход к Азовскому морю.