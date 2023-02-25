В восточной части Украины 25 февраля в первой половине дня три раза объявлялась воздушная тревога.

Там ожидают ударов со стороны российских ВС по военным объектам, а также критической инфраструктуре.

Отмечается, что такие выводы сделаны из данных онлайн-карты украинского Минцифры. Звуки тревоги были слышны в Харьковской и Днепропетровской областях. Была объявлена воздушная тревога также в некоторых районах Запорожской области и ДНР, которые пока контролируются властями киевского режима.

Напомним, что российская армия начала уничтожать стратегические объекты и объекты критической инфраструктуры на Украине при помощи ракет и дронов в ответ на подрыв Крымского моста, который устроили украинские спецслужбы 8 октября 2022 года.