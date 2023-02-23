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Программные выступления президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, диаметрально расходясь по содержанию, дают единую оценку в том, что украинский конфликт вряд ли способен закончиться в ближайшее время. Об этом пишет обозреватель американского веб-сайта Vox Джонатан Гайер. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

После своего рекламного визита в Киев Байден выступил в столице Польши Варшаве с программной речью о продолжении поддержки Украины, представляя конфликт вокруг этой страны «битвой между демократией и автократией», как он постоянно делал в течение всего прошлого года. Несколькими часами ранее в Москве выступил Путин с официальным ежегодным президентским посланием, в котором обосновал продолжение Россией своей специальной военной операции на Украине жизненно важной целью безопасности страны.

Гайер отмечает: оба этих выступления показали, что спустя год после начала конфликта «и Байден, и Путин удваивают свои ставки», рассчитывая каждый на полную победу своей стороны. Это «пугающий» показатель поскольку на кону этого конфликта стоит будущее не только Украины, но и всего мира, с нарастанием ядерных рисков.

«Наихудший сценарий – это эскалация. Наиболее вероятным исходом, на мой взгляд, станут затяжные военные действия, если только администрация Байдена не начнет настаивать на переговорах», – сказал Ханс Кунднани из британского аналитического центра Chatham House.

Киев рассчитывает на сохранение поддержки от западных союзников. Страны-члены НАТО и ЕС уже оказали Украине военную и экономическую помощь на десятки миллиардов долларов. Но многие другие страны мира, также входящие в «западный» лагерь, заняли более тонкую позицию. Например, Израиль, Турция, страны Латинской Америки и «крупнейшая по числу населения демократия мира» Индия, отказываются поддерживать позицию Запада по Украине.

«На самом деле, украинский конфликт фактически расколол мировые демократии», -отметил Кунднани. В отношении Индии это отчасти более широкий стратегический расчет в противодействии Китаю. Для самих США Украина «серьезно отвлекает внимание и ресурсы от Китая – растущей державы, которая, по мнению экспертов, представляет долгосрочную угрозу» глобальному господству Запада.

Поэтому одним из наихудших возможных исходов конфликта на Украине стало бы более тесное сближение двух основных соперников Америки – России и Китая. Госсекретарь США Энтони Блинкен особо предупредил об этой вероятности по итогам недавней встречи в Мюнхене.

«На ежегодной Мюнхенской конференции главное внимание мировых авторитетов в сфере безопасности было приковано к тому, как поставить Украине больше оружия. Иногда это было похоже на эхо-камеру. Хотя США уже предоставили или пообещали Украине оружие на сумму 29,8 миллиарда долларов, ряд видных американских экспертов по внешней политике, такие как бывший чиновник Джорджа Буша-младшего Элиот Коэн, утверждают, что Запад якобы «продолжает медлить» с вооружением Украины», – напомнил обозреватель Vox.

Но обсуждения в кулуарах Мюнхенского форума «были значительно более тревожными», – указал Ричард Фонтейн из аналитического центра CNAS. По его словам, «беспокойство о затянувшемся конфликте было в изобилии. Западная помощь Киеву не может бесконечно оставаться на нынешнем уровне. Политическая поддержка может ослабнуть, запасы истощаются, а население со временем перестанет соглашаться нести дополнительные издержки. В затяжной борьбе на истощение Москва вполне способна одержать верх».

Даже официальные лица США, по-видимому, начали транслировать это мнение Украине. «Мы продолжим пытаться внушить им, что не сможем делать для них все и постоянно», – заявил недавно неназванный представитель администрации Байдена в интервью Washington Post. «Его слова отражают позицию, которая намечена, но не озвучивается публично. Но можно быть уверенным, что если это появилось в Post, то это примерно то же самое, что Байден изложил в частной беседе с Зеленским в Киеве», – указывает Гайер.

Со своей стороны, Путин заявил в своем послании Федеральному Собранию о том, что он называет угрозой милитаризма США в мире. Джейд МакГлинн, исследователь из Королевского колледжа Лондона, на этот счет пояснил: «В конце концов, это точка зрения, которую разделяет большинство россиян, и, что не менее важно, это имеет влияние и в нашей реальности».

Однако в целом выступления Путина и Байдена показывают, что ни Россия, ни Запад не настроены думать о прекращении конфликта в ближайшее время. Как выразился МакГлинн, «пропасть в восприятии украинского конфликта обеими сторонами делает мирное соглашение практически невозможным».

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