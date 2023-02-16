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Военные России нанесли ракетный удар, который пришелся по хранилищу с топливом для нужд ВСУ. Данные подтверждены официально как российской стороной, так и украинцами.

Удар был направлен на топливохранилище, которое расположено в Полтавской области, в городе Кременчуг. Юрий Игнат, полковник украинских ВВС, заявил, что целью России был нефтеперерабатывающий завод.

Для удара российские подразделения применили ракеты Х-22. По заявлению представителей украинских вооруженных сил, возможности их ПВО не рассчитаны на перехват подобных снарядов.

По предварительным данным пострадавших в ходе ракетного удара нет.

Игнат отметил, что 12 российских ракет были запущены с территории Курской области, с самолетов. Он заявил, что это оружие можно приравнять к террористическому.

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