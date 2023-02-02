Евгений Линин, военный корреспондент, рассказал, почему освобождение Артемовска является критически важным для российской армии.

С его слов, взятие населенного пункта откроет дорогу к рубежам неприятеля в Краматорске и Славянске. В результате у российских военных будет серьезное преимущество во всем регионе.

Эксперт отметил, что с военной точки зрения, такие населенные пункты как Дружковка, Славянск и Краматорск являются цитаделью в западной части реки Казенный Торец. Любая преграда в виде воды имеет значительную роль в обороне и украинцы будут держаться за поселения на берегах реки.

Если же российские ВС возьмут Артемовск, то это откроет им выход к Славянску и Краматорску, а также появится угроза для украинского укрепрайона, расположенного напротив Горловки.