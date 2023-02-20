Подразделения российских вооруженных сил около Херсона ликвидировали склад боеприпасов, принадлежащий ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в отчете о ходе специальной военной операции.

За прошедшие сутки артиллеристы российских ВС смогли уничтожить еще несколько целей неприятеля в направлении Херсона.

В оборонном ведомстве сообщили, что путем применения огневого поражения разбиты три украинские гаубицы Д-30, САУ «Гвоздика», пушка буксируемого типа «Гиацинт», а также гаубица «Акация».

Российские формирования ударили по скоплению живой силы и боевой техники врага в направлении Купянска. Там ВСУ потеряли около 50 солдат, три автомобиля и один боевой танк.

В направлении Красного Лимана военные РФ уничтожили две РЛС AN/TPQ-37 американского производства, а также две гаубицы Д-30 и две бронированные машины. Там же убито около ста человек живой силы.