Ожесточенные бои на Донецком направлении продолжаются и днем, и ночью. Очередные кадры с ликвидацией украинских военнослужащих были опубликованы командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой.

По его словам, «на передовой нет места праздникам», поэтому российские военнослужащие продолжают трудиться в «бескрайних степях Донбасса», не покладая рук и днем и ночью. На опубликованных кадрах, снятых камерой беспилотного летательного аппарата Mavic, видно, как с дрона сбрасывают осколочные снаряды по передовым позициям пехоты противника.

При этом солдаты вооруженных сил Украины пытаются укрыться от российских осколочных боеприпасов, ползком перемещаясь по своим окопам. Однако опытные операторы выявляют позиции украинских боевиков на передовой и методично уничтожают личный состав, чтобы полностью освободить территорию Донецкой Народной Республики.

Ровно год назад 24 февраля вооруженные силы Российской Федерации начали на территории Украины специальную военную операцию, одной из главных целей которой является восстановление территориальной целостности республик Донбасса.