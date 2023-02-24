ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ожесточенные бои на Донецком направлении продолжаются и днем, и ночью. Очередные кадры с ликвидацией украинских военнослужащих были опубликованы командиром батальона «Спарта» Артемом Жогой.

По его словам, «на передовой нет места праздникам», поэтому российские военнослужащие продолжают трудиться в «бескрайних степях Донбасса», не покладая рук и днем и ночью. На опубликованных кадрах, снятых камерой беспилотного летательного аппарата Mavic, видно, как с дрона сбрасывают осколочные снаряды по передовым позициям пехоты противника.

При этом солдаты вооруженных сил Украины пытаются укрыться от российских осколочных боеприпасов, ползком перемещаясь по своим окопам. Однако опытные операторы выявляют позиции украинских боевиков на передовой и методично уничтожают личный состав, чтобы полностью освободить территорию Донецкой Народной Республики.

Ровно год назад 24 февраля вооруженные силы Российской Федерации начали на территории Украины специальную военную операцию, одной из главных целей которой является восстановление территориальной целостности республик Донбасса.

Вам может понравиться

Эксперт Абакина и Сженов назвали самые перспективные профессии в России

Как сообщил научный руководитель аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Снежов изданию «Московский Комсомолец», российский президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, обозначил приоритетное развитие инженерных специальностей. Эксперт Снежов

Венгрия заявила об утрате Европой независимости и военной мощи из-за украинского конфликта

Страны Европы из-за украинского конфликта и политики США потеряли свою независимость, военную мощь и обрели проблемы экономического характера. Об этом заявил Виктор Орбан, занимающий должность премьер-министр Венгрии. По мнению венгерского

Запад срывает поставки бронетехники для Киева

Лидеры европейских стран стали совершать свои прежние ошибки в отношении ввода антироссийских санкций, что и в 2014 году. В десятом санкционном пакете Запад решил запретить ввоз в Российскую Федерацию европейской