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Кадры штурма опорных пунктов вооруженных сил Украины, расположенных на территории населенного пункта Марьинка, бойцами 5-й бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам военкора, военнослужащие российской армии продолжают штурмовать позиции украинских солдат в населенном пункте Марьинка, который противник превратил в один большой укрепрайон. Однако бойцы 5-й бригады героически освобождают территорию города метр за метром, применяя все виды вооружения: от стрелкового оружия до тяжелой артиллерии.

Также ведется и агитация украинских солдат путем сбрасывания на их позиции специальных листовок с предложением сохранить свою жизнь и покинуть передовые позиции. Несмотря на большие потери личного состава, солдаты ВСУ продолжают оставаться на позициях и всеми силами пытаются удержать линию фронта.

Напомним, что специальная военная операция вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, одной из главных целей которой является освобождение всей территории Донецкой Народной Республики.

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