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Успешную работу около Кременной в лесном массиве ведут российские танковые подразделения. Особенно выделился на днях штурмовой батальон под названием «Урал».

Военный корреспондент Игорь Жданов в своем канале Телеграм рассказал, как танкисты на боевой машине Т-72Б-3М внезапно и дерзко атаковали неприятеля.

Журналист отметил, что российский танк смог незаметно подойти к укрепрайону противника и неожиданно открыл огонь. Снаряд попадали точно в цель, как в тире, что стало возможно благодаря точным данным, которые танкистам предварительно передала разведка. Во время огня экипаж получает комментарии корректировщика, который наблюдает за местом событий при помощи камеры беспилотника и рассказывает о действиях украинцев.

Но в этот раз комментировать особо было нечего, поскольку боевики ВСУ оказались застигнуты врасплох и не успели применить против российского танка никакого оружия.

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