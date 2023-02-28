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Ярослав Богат, военный корреспондент «Известий», показал кадры, на которых можно увидеть как российский батальон «Август» готовится к боевым действиям в зоне СВО. И если новоприбывшие только проходят ознакомление с боевым танком Т72б, то опытные солдаты оттачивают свои профессиональные навыки. Указывается, что военные РФ готовятся к тому, чтобы начать «охоту» на германские «Леопарды».

Один из военнослужащих отметил, что российские военные понимают всю мощь немецкой техники, но не боятся ее. Боец с позывным Студент рассказал, что у каждой модели танка есть свои слабые места. Подробно об этом говорить он не стал, но заявил, что у него уже готовы сюрпризы для неприятеля.

Напомним, что германские танки Leopard 2 Украина получит в очередном пакете военной помощи. Причем поставлять их будет не только Берлин, но и другие страны НАТО.

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