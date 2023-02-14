Российский военный корреспондент Евгений Поддубный написал в своем Телеграм-канале о том, что вооруженные силы России смогли перерезать пути отхода подразделений вооруженных сил Украины из северной части Артемовска, которые держат оборону в поселке Парасковиевка.

Поддубный сообщил о том, что участь украинского гарнизона, обороняющегося в Парасковиевке, уже предрешена. По его словам, российским подразделениям удалось перекрыть практически все пути отхода украинских подразделений. На этом участке фронта оборону держат бойцы 125-й бригады ТрО, 24-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад украинской армии.

Напомним, что военный корреспондент проекта WarGonzo также сообщил о том, что решение командования вооруженных сил Украины по дальнейшему удержанию обороны в поселке Парасковиевка можно сравнить с самоубийством. В настоящее время основные пути отхода из поселка для украинских солдат отрезаны.