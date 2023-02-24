Российский военный корреспондент Александр Коц детально описал процесс уничтожения российскими войсками гаубиц вооруженных сил Украины американского производства М777 в зоне проведения специальной военной операции.

По его словам, эффективное взаимодействие штурмовых отрядов различных видов войск, воздушной разведки с применением БПЛА и артиллерийских расчетов позволяет российским силам развернуть на поле боя идеальный разведывательно-ударный контур.

Военкор отметил, что пункт управления получает данные в режиме реального времени с беспилотного летательного аппарата. Накануне российские операторы беспилотников смогли засечь укрепрайон ВСУ, который с проверкой посетило вышестоящее руководство. На пункте управления ВС РФ оперативно было принято решение по совершению атаки по месту дислокации противника из реактивной системы залпового огня «Град». В результате опорный пункт ВСУ был уничтожен.

Помимо этого, операторами БПЛА поблизости была обнаружена еще одна позиция ВСУ с артиллерийским орудием, похожим на гаубицу М777 производства США. При помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» цель была уничтожена.