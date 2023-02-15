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Как сообщает военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, подразделения вооруженных сил России закрепляются на освобожденных от бойцов ВСУ позициях в окрестностях Кременной и постепенно продолжают продвигаться вперед.

По словам военкора, в данном районе постоянно идет контрбатарейная борьба. Подразделения ВСУ обстреливают из минометов свои утраченные позиции, после чего российские разведчики устанавливают местоположение сил противника, чтобы нанести ответный артиллерийский огонь.

Кроме звуков разрыва минометных снарядов в данном районе постоянно слышны автоматные очереди. Военкор отмечает, что перед российскими подразделениями поставлена задача – продвигаться вперед. Именно поэтому пехота вступает в стрелковый бой, а минометные расчеты вооруженных сил России прикрывают их продвижение.

По словам военнослужащих, продвижение вперед идет успешно, но без спешки. При этом противник регулярно предпринимает попытки перейти в контратаку, но каждый раз с большими потерями вынужден отступать.

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