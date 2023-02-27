Украинские войска вознамерились предотвратить «высадку российского десанта» в Приднестровье. Об этом заявила спикер Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что Киев будет препятствовать РФ «вместе с НАТО».

Также Гуменюк признала, что ВСУ стянули свои подразделения к границе с Приднестровьем и распределили их по всей ее протяженности. Это якобы соответствует «угрозе», которая «исходит от РФ».

Спикер уверенно заявила, что высадка десанта в Приднестровье совершенно невозможна. Чтобы осуществить такую операцию, России потребуется входить в воздушное пространство Украины либо одной из стран Североатлантического альянса. Но сделать этого ей «не разрешат».

Напомним, Минобороны РФ считает, что Киев стягивает войска к границе Приднестровья, чтобы устроить провокацию, обвинить Россию в нападении со стороны непризнанной республики и вторгнуться на ее территорию.