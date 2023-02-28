Как отмечает в своем материале РИА Новости, главной проблемой для властей Соединенных Штатов Америки после начала специальной военной операции стало осознание того факта, что против русского народа не работают проверенные временем американские технологии, которые десятилетиями позволяли успешно менять правительства по всему миру.

Поэтому главный вопрос, на который власти США не могут найти ответ, заключается в том – что же не так с этими русскими. За последний год простым россиянам пытались запретить перемещаться по всему миру, летая на самолетах и не давая разрешения на оформление виз, обрушить курс рубля, запретить пользоваться банковскими картами за рубежом. В общем, западные санкции пытались ударить по экономическому и социальному сектору России.

Однако в своей попытке победить и разделить российский народ, западные страны добились абсолютно противоположного эффекта – они сплотили русских. В своем материале издание Foreign Affairs иностранные аналитики с горечью отметили, что «Путину удалось продлить общественный договор со своим народом». При этом на Западе не осознают, что именно неприкрытая ненависть к России с их стороны и объединила всех россиян.

В мире сложилась интересная ситуация, когда люди в других странах увидели, что можно противостоять гегемонии США. Именно поэтому России сейчас симпатизируют во всех странах мира. В попытке уничтожить Россию, Вашингтон сделал все возможное, чтобы сплотить российский народ.