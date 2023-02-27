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Киев уже готовит общественность к сдаче Артемовска, традиционно заявляя, что город не имеет для ВСУ никакой стратегической важности. С этим не согласен военный эксперт Владислав Шурыгин, который рассказал изданию «Известия» о негативных последствиях потери Бахмута для украинской армии.

Он пояснил, что освобождение российскими войсками Артемовска будет означать прорыв обороны ВСУ на дуге Авдеевка-Марьинка-Бахмут. Конфигурация линии соприкосновения сильно изменится и станет весьма невыгодной именно для Киева. Ему придется уводить свои вооруженные формирования в Константиновку и Северск, а также дальше, в направлении Краматорска. Оттуда будет значительно сложнее организовывать контратакующие действия.

Центральные районы ДНР окажутся под полным контролем ВС РФ и вернуть их Киеву даже при наличии западных танков и другого вооружения будет весьма сложно, отметил аналитик.

Напомним, бойцы “Группы Вагнера” после освобождения Ягодного внезапно осуществили маневр и вместо Хромово начали штурм Богдановки, чтобы окончательно заблокировать дорогу из Часова Яра в Артемовск.

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