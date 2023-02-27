ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС обманули ожидания противника в ходе продвижения к Бахмуту и совершили маневр, открывающий хорошие перспективы для окружения города, сообщил портал «Военное обозрение».

Ожидалось, что после освобождения населенного пункта Ягодное бойцы «Группы Вагнера» пойдут на Артемовское (после «декоммунизации» – Хромово). Однако они начали штурм Богдановки к северо-западу от этого поселка. В случае установления контроля над ней «вагнеровцы» смогут отрезать боевиков ВСУ в Бахмуте от дороги из Часова Яра и занять господствующие высоты рядом с городом.

Не исключено, что маневр совершен на фоне сообщений о доставке в Часов Яр немецких танков «Леопард 2», полученных Украиной от Польши. Освобождение Богдановки позволит перекрыть путь к Артемовску этим боевым машинам и фактически сделать их бесполезными на данном участке линии соприкосновения.

Вам может понравиться

Морпех Тихоокеанского флота ВМФ РФ увернулся от выстрела РПГ-7 под Угледаром

Всего один своевременно сделанный шаг в сторону помог морскому пехотинцу Тихоокеанского флота спастись от вражеской гранаты. Произошел этот эпизод в бою под Угледаром. Украинские ВС, которые не смогли ничего противопоставить

МК: президент Зеленский заявил, что Украине надо “пахать”, чтобы получить “шанс на победу”

Чтобы у Киева появился хотя бы мизерный шанс на победу, вся Украина должна «пахать», заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции. Он также отметил, что «лузеров никто не

Премьер Украины Шмыгаль исключил примирение и сотрудничество с Россией в ближайшие 100 лет

Украина не только не собирается идти на территориальные уступки России сейчас, но и не намерена с ней ни сотрудничать, ни дружить в ближайшие сто лет, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.