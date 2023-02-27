Российские ВС обманули ожидания противника в ходе продвижения к Бахмуту и совершили маневр, открывающий хорошие перспективы для окружения города, сообщил портал «Военное обозрение».

Ожидалось, что после освобождения населенного пункта Ягодное бойцы «Группы Вагнера» пойдут на Артемовское (после «декоммунизации» – Хромово). Однако они начали штурм Богдановки к северо-западу от этого поселка. В случае установления контроля над ней «вагнеровцы» смогут отрезать боевиков ВСУ в Бахмуте от дороги из Часова Яра и занять господствующие высоты рядом с городом.

Не исключено, что маневр совершен на фоне сообщений о доставке в Часов Яр немецких танков «Леопард 2», полученных Украиной от Польши. Освобождение Богдановки позволит перекрыть путь к Артемовску этим боевым машинам и фактически сделать их бесполезными на данном участке линии соприкосновения.