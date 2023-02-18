Воздушно-космическими силами РФ и госкорпорацией «Роскосмос» была передана гуманитарная помощь жителям ДНР и ЛНР в размере более 300 тонн. Соответствующую информацию передали в Министерстве обороны РФ.

Помощь была отправлена жителям Донбасса в рамках акции «Своих не бросаем». В ведомстве отметили, что всего на территорию ЛДНР было отправлено более 50 автомобилей с продуктами питания, лекарством, медицинским оборудованием, средствами личной и детской гигиены, одеждой и другими гуманитарными грузами.

Заместитель главнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев во время организации отправки гуманитарной помощи отметил, что это уже шестой рейс помощи жителям Донбасса. Он выразил благодарность всем, кто принял участие в акции «Своих не бросаем» за вклад в благое дело.

Максимцев подчеркнул, что первичной целью является помощь людям, которые не способны позаботиться о себе самостоятельно. К этой категории относятся дети из различных регионов Донбасса. «Это наш долг помочь детям, нуждающимся в помощи», – зарезюмировал он.