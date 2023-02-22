Эдуард Лозанский, занимающий должность президента Американского университета в Москве, рассказал, что недавнюю поездку президента США Джо Байдена в Киев и Варшаву можно назвать началом его предвыборной кампании.

По мнению политолога, американский президент теряет свой авторитет даже среди однопартийцев. Тем не менее, гонка кандидатов в президенты уже открыта. О своих намерениях баллотироваться на пост главы США уже заявили экс-президент Штатов Дональд Трамп, а также Никки Хейли, прежний представитель Америки при ООН.

Лозанский добавил, что кандидаты есть и в рядах демократов, но они пока не заявляли об этом. Выдвижение своей кандидатуры было бы неэтичным сейчас, когда действующий лидер страны Джо Байден заявил, что хотел бы остаться на еще один срок.