ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эдуард Лозанский, занимающий должность президента Американского университета в Москве, рассказал, что недавнюю поездку президента США Джо Байдена в Киев и Варшаву можно назвать началом его предвыборной кампании.

По мнению политолога, американский президент теряет свой авторитет даже среди однопартийцев. Тем не менее, гонка кандидатов в президенты уже открыта. О своих намерениях баллотироваться на пост главы США уже заявили экс-президент Штатов Дональд Трамп, а также Никки Хейли, прежний представитель Америки при ООН.

Лозанский добавил, что кандидаты есть и в рядах демократов, но они пока не заявляли об этом. Выдвижение своей кандидатуры было бы неэтичным сейчас, когда действующий лидер страны Джо Байден заявил, что хотел бы остаться на еще один срок.

Вам может понравиться

Американский ведущий назвал президента Украины Владимира Зеленского темной силой

Ведущий американского тв-канала Fox News Такер Карлсон раскритиковал поездку президента США Джо Байдена в Киев. Он заявил, что украинский лидер – не герой, а лишь «инструмент полного уничтожения». Карлсон осудил

Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ-3

Владимир Путин заявил, что Российская Федерация приостанавливает на некоторое время свое участие в договоре СНВ (договор о стратегических наступательных вооружениях). Он сделал акцент на том, что страна не разрывает заключенный

Зеленский сообщил, что тоже может подарить Берлускони украинскую водку

В своем интервью для итальянской газеты Corriere Della Sera украинский лидер Владимир Зеленский вспомнил о подарке президента России Владимира Путина бывшему премьеру Италии Сильвио Берлускони и сообщил, что тоже может