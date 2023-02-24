Ветеран вооруженных сил США и писатель Ноктис Дрейвен обратился к военнослужащим украинской армии с призывом переходить на сторону Российской Федерации. Об этом он написал на своей страничке в одной из социальных сетей.

По его словам, украинское коррумпированное правительство получило от Соединенных Штатов Америки около 200 миллиардов долларов, но вместо предоставления современных средств защиты каждому бойцу вооруженных сил Украины, они продолжают тратить полученные средства на свои «зарубежные поездки, отдых, званые ужины, разгульный образ жизни и проституток».

Американский ветеран заявил, что украинских солдат разлучают со своими семьями, чтобы отправить умирать на фронт без надлежащей подготовки и современной экипировки. При этом украинские чиновники продолжают транжирить предоставленные им для укрепления армии средства на себя. По его словам, настоящее зло для Украины представляет не Россия, а те люди, которые «ни во что не ставят жизни своих граждан».