Весенняя оттепель с сопровождающей ее распутицей может полностью сорвать планы по наступательным действиям на территории Украины. Поля станут непроходимым препятствием, в котором будет застревать военная техника. Именно поэтому ни одна из армий не сможет взять инициативу на поле боя. Такое мнение выразили журналисты международного новостного агентства Reuters.

Авторы материала напоминают, что на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике украинским военнослужащим приходилось сидеть по колено в грязи в окопах, когда произошел перепад температуры и мерзлая земля растаяла.

Журналисты приводят комментарий 59-летнего командира украинской фронтовой ракетной артиллерийской батареи Николая, отметившего, что обе стороны остаются держать свои позиции, так как с приближением весны появилась грязь, осложняющая передвижение военной техники. Поэтому двигаться вперед невозможно. Авторы материала отмечают, что своими глазами увидели, как военные машины застревают в размякшем грунте.