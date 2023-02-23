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Страны Европы из-за украинского конфликта и политики США потеряли свою независимость, военную мощь и обрели проблемы экономического характера. Об этом заявил Виктор Орбан, занимающий должность премьер-министр Венгрии.

По мнению венгерского политика причиной всех проблем является то, что администрация американского президента Джо Байдена навязывает собственные интересы Брюсселю, от чего страдает вся Европа. Введенные санкции разрушают экономику Евросоюза, при этом Америку, у которой есть собственные дешевые энергоносители, эта проблема не касается.

Также премьер Венгрии добавил, что военный потенциал стран Европы существенно ослабел, так как они отдали Киеву значительную часть своего вооружения, а восполнить арсеналы им нечем.

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