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Как отмечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в материале газеты «Взгляд», новость от разведки Норвегии о том, что российские военные корабли снова стали выходить в море с ядерным оружием на борту, посылает международному сообществу серьезный сигнал об изменении политики России.

Василий Кашин сообщает, что с момента завершения эры так называемого «холодного противостояния» с Западом, Россия держала свое тактическое ядерное оружие на центральных складах хранения. Однако если данные норвежской разведки будут подтверждены, то это крупное изменение в международной геополитике.

В докладе разведки Норвегии сообщается, что важность наличия «ядерных систем вооружения для России» возросла в значительной степени сразу после начала специальной военной операции на территории Украины. Норвежская разведка также отмечает, что это накладывает серьезные ограничения на рассматриваемые варианты операций с использованием сил НАТО.

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