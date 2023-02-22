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Как сообщил один из военнопленных солдат ВСУ корреспонденту РИА Новости, на поле боя в зоне проведения специальной военной операции в рядах украинской армии сражаются британские стрелки, пулеметчики и операторы противотанковых ракетных комплексов.

По словам пленного украинского солдата, британские специалисты не занимались обучением украинских военнослужащих, а принимали непосредственное участие в боевых действиях против подразделений российской армии на фронте. Он отметил, что большую часть британских военных специалистов составляли бронебойщики или операторы противотанковых ракетных комплексов, а также обычные стрелки и пулеметчики.

По его информации, британские военнослужащие были в основном офицерами и поддерживали коммуникацию с солдатами украинской армии через специальных военных переводчиков. По данным издания, украинский военнопленный проходил службу в рядах 58-й бригады ВСУ, а в плен был взят российскими войсками в окрестностях села Водяное на Авдеевском направлении.

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