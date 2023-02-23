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Вооруженные силы Украины около Артемовска вынуждены отступать с занятых позиций и теряют населенные пункты.

По информации ряда украинских источников ВСУ уже оставили Берховку и поселение сейчас находится под контролем бойцов компании «Вагнер». При этом российские бойцы подошли к Берховскому водохранилищу и продолжают наступательные действия дальше.

Сообщается и о тяжелых боях в населенном пункте Ягодное. Украинцы на этой территории несут огромные потери, предполагается, что уже сегодня бойцы «Вагнера» возьмут Ягодное под свой контроль.

Берховка и Ягодное являются значимыми целями. Когда над ними будет взят контроль, российские бойцы смогут идти дальше в южном направлении западнее Артемовска и полностью замкнуть котел, в котором окажется большое количество украинских солдат.

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