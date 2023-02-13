Как сообщает в своем материале издание «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны Российской Федерации, российские оборонные предприятия смогли наладить выпуск совершенно новой линейки управляемых и неуправляемых реактивных снарядов для РСЗО 9К51М «Торнадо-Г», которые уже начали поступать в подразделения ВС РФ на передовую.

Главным отличием новых реактивных снарядов является увеличенная дальность поражения целей противника, по сравнению с нынешними боеприпасами, максимальная дальность применения которых составляет 40 км. Военный эксперт Дмитрий Болтенков объяснил, что увеличить дальность стрельбы удалось за счет формирования участка подпланирования.

Данное нововведение, по словам Болтенкова, позволит снизить расход снарядов, а также позволит одним залпом поражать несколько целей без необходимости повторного наведения пакета направляющих. Эксперт уверен, что новые реактивные снаряды получили раскладывающиеся аэродинамические крылья, что делает их похожими с планирующими бомбами.