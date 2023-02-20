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Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», посол Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила о том, что администрация Белого дома может пересмотреть свое решение об отказе поставок своих истребителей F-16 для вооруженных сил Украины. Об этом представитель США при ООН заявила в ходе своего интервью на телеканале CNN.

По ее словам, представители Вашингтона ведут очень плотную работу с киевской властью, чтобы определить потребности вооруженных сил Украины и возможности США по их удовлетворению.

Напомним, что еще в конце января американский президент Джо Байден категорически исключал любые возможности по передаче истребителей F-16 ВВС США Украине. Однако, в настоящее время Линда Томас-Гринфилд сообщает, что США должны поставлять такие системы вооружений Украине, которые смогут освоить ее военнослужащие. Также она добавила, что американская сторона должна гарантировать обеспечение должной подготовки украинских солдат.

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