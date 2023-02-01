Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудники российского силового ведомства провели задержание троих граждан России, которые готовили террористический акт на одном из объектов железной дороги в Свердловской области. Сообщается, что вознаграждение за теракт злоумышленники должны были получить от представителей из Украины.

Сообщается, что после проведения обысков по месту проживания подозреваемых, была выявлена украинская нацистская символика, средства связи и коммуникации, орудия преступления и схемы расположения объектов железнодорожной инфраструктуры Свердловской области.

Против задержанных граждан России были возбуждены уголовные дела по статьям 205 «Террористический акт» и 205.1 «Содействие террористической деятельности» Уголовного кодекса России. Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 12 лет до пожизненного. Сообщается, что задержанные граждане уже дают признательные показания.