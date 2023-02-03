Роджер Кеппель, возглавляющий издание Weltwoche в Швейцарии, рассказал, что немецкое правительство увязло в какой-то в политической шизофрении.

Главред в качестве примера указал слова Анналены Бербок, главы немецкого МИД, которая сначала сказала, что Германия сейчас воюет против России и сразу же после этого заявила, что Берлин не является участником украинского конфликта.

Он раскритиковал слова Бербок и заявил, что ее позиция является формой психического раздвоения и шизофрении политического характера.

Со слов Кеппеля, страны Запада пострадали от своей же пропаганды, но при этом продолжают «истерить» и обострять ситуацию.

Днем ранее Алексей Пушков, возглавляющий Совет Федерации РФ по информационной политике, заявил, что прежние немецкие лидеры пришли бы в шок от политике нынешних руководителей страны.