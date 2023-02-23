Военнослужащие украинской армии опубликовали в социальной сети видео с уничтожением своего опорного пункта российским военным тягачом МТ-ЛБ, который был полностью начинен взрывчаткой.

На опубликованных кадрах видно, как прямо на позиции одного из опорных пунктов украинских солдат, расположенного в одной из лесопосадок, заехал российский тягач МТ-ЛБ. Украинские военнослужащие радуются, что смогли захватить российскую технику. В комментарии к видео написано, что «они еще не подозревали, что произойдет в следующий момент».

Далее на кадрах видно, что после детонации российского военного тягача от лесопосадки и опорного пункта украинских военнослужащих практически ничего не осталось. Автор видео сообщает, что в результате взрыва есть потери личного состава. По его словам, российские войска начали применять новую тактику, которую украинские солдаты уже назвали «МТ-ЛБ-шахид».

Известно, что уничтожение опорного пункта ВСУ начиненным взрывчаткой МТ-ЛБ ВС РФ произошло на Сватовском направлении. По данным российской разведки, на этом участке фронта украинские войска сосредотачивают резервы для будущего контрнаступления.