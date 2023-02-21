В окрестностях населенного пункта Артемовск продолжаются ожесточенные боевые действия. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» совместно с подразделениями вооруженных сил Российской Федерации зачищают опорные пункты противника. В Сети появились кадры кровавого боя группы солдат ВСУ с штурмовым отрядом «музыкантов».

На опубликованных кадрах, которые были сняты нашлемной камерой одного из украинских солдат, можно увидеть, как во время продвижения военнослужащих ВСУ к своим позициям их группа была обнаружена бойцами ЧВК «Вагнер». В результате шквального огня, открытого по ним «музыкантами», один из украинских солдат был убит, еще один получил ранение. На кадрах видно, что украинские военные не ожидали такого развития ситуации и не могут понять, откуда по ним ведется огонь.

Напомним, что специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Одной из главных целей спецоперации является освобождение всей территории республик Донбасса и обеспечение безопасности мирного населения.