Саперами 35-й бригады бронетранспортер МТ-ЛБ был превращен в камикадзе-машину, взорвавшуюся на позициях ВСУ. Видеозапись взрыва уже появилась в социальных сетях.

На видеокадрах можно рассмотреть, как украинские боевики подошли к российской боевой машине, заехавшей к ним на опорный пункт, который был расположен в лесополосе. На видеозаписи слышно, что боевики обрадовались возможности захватить российскую технику.

Но через мгновение раздался сильный взрыв. МТ-ЛБ взорвался, тем самым уничтожил личный состав, вооружение и весь опорный пункт. По итогу ВСУ потеряли 50 человек, а те, кто находился на отдаленном расстоянии от российской машины-камикадзе, получили ранения.

Отмечается, что данный наземный беспилотник был использован российскими бойцами в первый раз. Он даже получил название «МТ-ЛБ-шахид». И боевое крещение прошло подобающим образом. По всей вероятности, такая тактика станет очень популярной в рядах российской армии.