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В Сети были опубликованы архивные видеокадры лета 2022 года с работой российских артиллеристов по выявленной позиции танкового взвода вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в своем материале издание «Военное дело».

На опубликованных кадрах видно, как украинские танки пытаются укрыться возле частного дома под развесистыми ветками больших деревьев. Однако их местоположение было обнаружено российскими разведчиками с помощью беспилотного летательного аппарата.

После чего, указанный район с дисклокацией танкового взвода вооруженных сил Украины превратился в выжженную землю после точной работы российских артиллеристов. Как можно увидеть на опубликованных кадрах, снаряды ложатся очень точно и кучно. Одно из попаданий вызвало мгновенную детонацию боекомплекта танка, из-за чего украинскую боевую машину просто разорвало на мелкие части.

В результате слаженной работы разведчиков российской армии на передовой с артиллеристами удалось уничтожить целый танковый взвод вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

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