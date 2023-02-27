Артемовск продолжают брать штурмом российские силы. Сообщается, что бойцы ЧВК «Вагнер» уже практически дошли до центра населенного пункта. А вот положение украинских войск, которое киевские власти назвали «тяжелой ситуацией», очень плачевное, ведь в ходе ожесточенных сражений гибнет большое количество личного состава ВСУ.

Некоторым украинским бойцам, получившим ранения, удается эвакуироваться из Артемовска. Но многие раненные остаются на поле боя без оказанной медицинской помощи. В Сети появились кадры, на которых можно увидеть моменты ранения украинских солдат. Видео было снято одним из украинских боевиков. Степень тяжести полученных ранений и дальнейшая судьба, попавших на видеозапись украинских солдат, неизвестна.

Даже в случае благоприятного исхода судьба участников боев вполне печальна. Один из украинских военных, получивших ранение обеих ног, стал инвалидом. По его словам, от государства он получил только выплату за 14 дней пребывания на фронте в размере 22 тысяч гривен и на этом все. Всесторонняя поддержка участников боевых действий, о которой так много говорило киевское руководство, на самом деле только на словах, но не на деле.