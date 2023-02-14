В Телеграм-канале Mash опубликована видеозапись, на которой можно увидеть, как люди в военной форме (предположительно это сотрудники военкомата) насильственным образом пытаются заставить мужчину пройти вместе с ними. Согласно данным ТГ, видео было снято на улице, поблизости с одним из одесских рынков.

На видеозаписи можно услышать, как возмущаются прохожие и требуют отпустить мужчину. Трое людей в военной форме пытаются силой схватить мужчину. Они хватают его за руки и ноги и волокут в сторону автомобиля. Мужчина отпирается всеми возможными способами, однако силы неравные и военкомам удается его схватить.

Стоит отметить, что подобные случаи «кражи людей» военкомами являются неединичными на Украине. В Одессе сотрудники военкоматов используют для прикрытия автомобили Скорой помощи, чтобы незаметно выслеживать подходящих под призыв лиц мужского пола. Это делается из-за того, что украинская армия на фронте несет колоссальные потери.