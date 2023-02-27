В меню сети ресторанов «Вкусно и точка» теперь есть аналог «Биг Мака». Об этом было сообщено в пресс-службе компании. Теперь в качестве «Биг Мака» представлено два бургера. Первый – «Биг Хит» с двумя котлетами, а второй получил название «Двойной Биг Хит» с четырьмя котлетами. Для этих бургеров был создан специальный соус, имеющий одноименное название.

Ранее сообщалось, что руководством ООО «Система ПБО» была подана заявка на регистрацию бренда «Вкусно и точка» в Республике Казахстан. На данный момент заявка еще не была одобрена. Она находится на рассмотрении экспертной комиссии. Поэтому получит ли российская сеть быстрого питания выход на казахский рынок пока еще не известно.

Напомним, что в начале января 2023 года пресс-службой McDonald’s в Казахстане было сделано заявление о закрытии ресторанов быстрого обслуживания под торговым названием McDonald’s, которые управлялись казахским ТОО Food Solutions KZ. О возобновлениях деятельности сети быстрого обслуживания под новым торговым названием должно быть сообщено в ближайшее время.