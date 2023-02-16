Как сообщает «Московский Комсомолец», на территории Республики Крым и в городе Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. В подтверждение необходимости данных мер утром 16 февраля в небе над Севастополем прозвучало несколько взрывов.

Один из местных жителей по имени Владимир сообщил о том, что утром он встал, чтобы выпить воды, как вдруг раздался мощный хлопок. Он отметил, что обратил внимание на часы, которые показывали 06:15 утра, а затем вернулся в свою кровать.

Жительница Крыма по имени Инна отметила, что она слышала несколько взрывов. По ее словам, один прозвучал в 05:12 утра, а следующий раздался немного позже в 06:14. Инна уверена, что слышала работу системы противовоздушной обороны.

Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что атака на крымский полуостров началась еще ночью. По его словам, Черноморский флот и силы ПВО Севастополя смогли сбить два из двух украинских беспилотников над морем. Также он добавил, что и в акватории Черного моря было сбито еще несколько БПЛА ВСУ.