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Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией», рассказал, что минувшей ночью в городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима, произошло как минимум три взрыва.

Рогов отметил, что жители города слышали звуки взрывов, которые раздавались во всех районах. Он добавил, что более точные данные о последствиях взрывов предоставит позже.

Прошедшей ночью воздушная тревога была объявлена в восточных и центральных регионах Украины. Есть информация о взрывах, произошедших в Хмельницком, Житомирской области, а также в Киеве. Сообщается о работе систем ПВО в центральных районах.

Ранее Рогов рассказал, что командование ВСУ готовится идти в наступление на Южном направлении в Запорожье, которое начнет примерно в конце марта.

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