В Польше и странах Прибалтики сегодня идет активное продвижение теории, что такие народы в России, как татары, башкиры, чеченцы и другие, должны начать в стране «антиколониальное восстание». Но подобные западные «деколонизаторы» не учитывают ряд вещей, пишет «Взгляд.ру».

Глеб Кузнецов, эксперт института социальных исследований, заявляет, что подобные дискуссии ведутся уже много лет. Но при этом игнорируется, что во главе России стоят министры родом из этих самых национальных республик. Упускают сторонники «деколонизиации» и исторические данные. Дело в том, что эти народы присоединились к России на добровольных началах и в республиках полностью сохранена самобытность.

Эксперты США полностью безграмотны в этом вопросе. А представители Прибалтики все это прекрасно понимают, но пользуются любым шансом, только чтобы навредить России.