В Москве природа установила очередной рекорд. За прошедшие выходные высота сугробов в столице нашей страны достигла максимальных значений за эту зиму. Снежный покров увеличился до 38 сантиметров. Об этом сообщил Роман Вильфанд, руководитель российского Гидрометцентра.

Вильфанд уточнил, что в понедельник около станции ВДНХ была установлена самая большая высота снежного покрова текущей зимой в столице, она составила 38 сантиметров.

Со слов синоптика, на других метеостанциях Москвы высота снега может превышать значение в 40 сантиметров.

Ранее в российском Гидрометцентре заявили, что в столице в понедельник будет облачно и возможны небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха в столице России днем будет от -3 до -5 градусов, а в Московской области опустится до -7 градусов.