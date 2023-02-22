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Правительство Молдавии заявило, что на границе страны отсутствуют какие-либо риски военных сценариев. Однако вполне могут быть совершены гибридные диверсии или госпереворот.

Нику Попеску, возглавляющий молдавский МИД, в ходе интервью изданию Financial Times отметил, что никаких рисков развития военных действий на границе страны в ближайшей перспективе нет.

Ранее Майя Санду, глава Молдавии, рассказала, что в стране были предотвращены попытки, направленные на то, чтобы изменить действующий конституционный строй. Она призвала власти страны ужесточить законы, которые касаются вопросов безопасности.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что у него есть разведданные, согласно которым Россия планирует разрушить демократической порядок в Молдавии и предупредил об этом ее правительство.

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