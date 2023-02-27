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Военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Телеграм-канале опубликовал кадры из лесного массива, расположенного в окрестностях поселка Спорное, где лежат сотни тел украинских военнослужащих.

По словам военкора, вооруженные силы Украины несут на поле боя огромные потери личного состава. При этом после боевых действий командование украинской армии не желает забирать тела своих погибших военнослужащих. На опубликованных кадрах видно, как российским бойцам приходится собирать тела украинских солдат, чтобы похоронить их по-человечески.

Бойцы вооруженных сил Российской Федерации, которые дали комментарий военкору в опубликованном им видео, рассказали, что в данном лесном массиве находятся сотни тел украинских солдат, которые командование вооруженных сил Украины отказалось забирать с поля боя. В настоящее время российские военнослужащие заняты сбором тел украинских солдат, чтобы можно было похоронить их тела цивилизованным образом.

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