Юрий Гемпель, возглавляющий комитет парламента Крыма по вопросам межнациональных отношений, заявил, что статус полуострова не подлежит никакому обсуждению. При этом он добавил, что необходимо обратить внимание на статус Аляски и, возможно, пересмотреть его, пишет РИА Новости.

Ранее Джейк Салливан, советник американского президента по вопросам нацбезопасности, сказал, что принадлежность Крыма необходимо решить позже. Он отметил, что при этом не следует обращать внимание на позицию властей России, согласно которой вопрос является закрытым. На данный же момент руководству Украины следует сосредоточиться на более краткосрочных целях для того, чтобы получить преимущество в вооруженном конфликте при поддержке Америки.

Гемпель прокомментировал это заявление. Он считает, что подобные высказывания не скрывают желание Соединенных Штатов отторгнуть часть российской территории.