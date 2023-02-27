США и страны Евросоюза отвергли китайский план разрешения вооруженного конфликта на Украине и этим самым показали, кто в действительности руководит Киевом. Об этом написал Алекс Ло в публикации для китайского ресурса South China Morning Post.

Обозреватель отметил, что теперь понятно, кто руководит действиями Украины.

По мнению автора статьи, на решение Зеленского отказаться от китайского плана напрямую повлияли Соединенные Штаты и Евросоюз. Он добавил, что от Киева уже ничего не зависит – ни цели конфликта, ни его характер. Что делать, киевскому руководству диктуют Брюссель и Вашингтон.

Ло считает, что западным лидерам до простых украинцев нет никакого дела. Они их используют только в качестве пушечного мяса в борьбе с Россией.