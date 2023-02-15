Севим Дагделен, депутат бундестага, прокомментировала решение Североатлантического альянса отказаться от прежних запретов относительно отправки военной техники в Киев. Об этом она рассказала в ходе интервью изданию Global Times.

Дагделен считает, что отказ руководства НАТО от ранее принятых табу – это прямой путь к катастрофе. По ее мнению, подобное решение приведет к серьезному ухудшению отношений между странами Запада и Москвой.

Депутат добавила, что власти Германии, передавая боевые танки Зеленскому, становятся все ближе к участию в вооруженном конфликте. Она призвала руководство страны отказаться от поставок вооружения и попытаться найти дипломатический путь, который поможет выйти из кризиса.