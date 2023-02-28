В Российской Федерации больше нет сфер, которые в Евросоюзе могут обложить санкциями. Причем десятый санкционный пакет, объявленный с опозданием, и вовсе означал провал и беспомощность Европы. Такое мнение выразил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

Он в шутку заявил, что ЕС уже ничего не остается, кроме как ввести санкции против собаки российского президента. Он отметил, что это не будет смотреться абсурднее, чем, к примеру, санкции против 80-летнего ученого, которому был запрещен въезд в Европу.

Ранее Мариани заявил, что, по всей вероятности, 10-й пакет санкций является последним. По его словам, это связано со многими противоречиями, существующими между членами Евросоюза относительно принимаемых мер против Российской Федерации.

Напомним, Западом было усилено санкционное давление на РФ с началом спецоперации на Украине. Но в итоге действия европейского руководства привели к обратному эффекту: во многих странах ЕС поднялись цены на электроэнергию, топливо и продукты питания.