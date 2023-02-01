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Согласно заявлению помощника врио главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, войска ВС России постепенно замыкают кольцо вокруг города Артемовска (украинское название Бахмут). На данный момент населенный пункт уже находится в оперативном окружении российской армии.

По словам Гагина, сейчас идут серьезные боевые сражения за контроль дороги «Часов Яр – Артемовск». Он также отметил, что армией ВС России были нанесены удары по колоннам ВСУ, которые ехали по вышеупомянутой трасе в Артемовск.

Напомним, что представитель Народной Милиции Луганской Народной Республики полковник Виталий Кисилев заявлял ранее о взятии Артемовска российскими бойцами в окружение с трех сторон. Он отметил, что на утро 1 февраля, соединение войск ВС РФ направились в сторону населенного пункта Часов Яр. Отмечается, что украинскими боевиками в городе Артемовске выстроено несколько эшелонированных оборонительных рубежей.

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