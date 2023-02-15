Группой британских и датских исследователей были проанализированы останки мертвых ежей для того, чтобы определить изменчивость популяции этих животных в Европе. В результате проведенных анализов, специалисты пришли к ошеломляющим выводам. Учеными было обнаружено трое ежей, которые прожили более 9 лет. Документально зафиксированная продолжительность жизни ежей не превышала данного показателя. Однако специалистам попался еж, который смог прожить 16 лет. Он стал самым старым ежом во всей Европе.

Командой специалистов было исследовано 697 мертвых ежей. По итогу ученые выяснили, что около 30% ежей не смогли дожить до годовалого возраста. А большая часть остальных особей прожили до двух лет. Отмечается, что более половины исследуемых останков ежей свидетельствуют о том, что звери погибли под колесами транспортных средств. Четверть ежей погибли после нападения хищников.

Специалисты отмечают, что численность европейских ежей значительно сократилась за последние годы. Проведенный анализ останков животных поможет ученым разработать план для реализации мер по предотвращению вымирания этих зверей.