ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группой британских и датских исследователей были проанализированы останки мертвых ежей для того, чтобы определить изменчивость популяции этих животных в Европе. В результате проведенных анализов, специалисты пришли к ошеломляющим выводам. Учеными было обнаружено трое ежей, которые прожили более 9 лет. Документально зафиксированная продолжительность жизни ежей не превышала данного показателя. Однако специалистам попался еж, который смог прожить 16 лет. Он стал самым старым ежом во всей Европе.

Командой специалистов было исследовано 697 мертвых ежей. По итогу ученые выяснили, что около 30% ежей не смогли дожить до годовалого возраста. А большая часть остальных особей прожили до двух лет. Отмечается, что более половины исследуемых останков ежей свидетельствуют о том, что звери погибли под колесами транспортных средств. Четверть ежей погибли после нападения хищников.

Специалисты отмечают, что численность европейских ежей значительно сократилась за последние годы. Проведенный анализ останков животных поможет ученым разработать план для реализации мер по предотвращению вымирания этих зверей.

Вам может понравиться

Под тектоническими плитами Земли ученые обнаружили слой расплавленной породы

Ученые Соединенных Штатов Америки провели исследование, в ходе которого выявили, что под тектоническими плитами Земли произошло частичное расплавление породы. Результаты, полученные в ходе исследования, выложены в научном журнале Nature Geoscience.

Ежедневное чтение для младенцев на первом году жизни улучшает их языковые навыки

Специалисты из Медицинской школы Джоан К. Эдвардс заявили, что если младенцам до года каждый день читать книги, это улучшит их развитие речи. Такой вывод был сделан на основе исследований раннего

Фараонов в Древнем Египте мумифицировали веществами с других континентов

В 2016 году ученые обнаружили погребальный комплекс Саккара, который находится около Каира, и изучили его мастерскую, где в древности мумифицировали фараонов. В мастерской хранились вещества для бальзамирования. В ходе исследования