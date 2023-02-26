Чешский политолог Оскар Крейчи в интервью для газеты Parlamentni listy заявил, что единственый верный способ избежать дальнейшего кровопролития на Украине – согласие Киева пойти на территориальные уступки. Об этом сообщает издание URA.ru.

Эксперт отметил, что наиболее верным вариантом завершения боевых действий на территории Украины – это согласиться отдать часть земель России. Крейчи отметил изменения практически во всем мире, произошедшие после начала украинского конфликта. По его мнению, все санкционные меры, принимаемые против России, по итогу в значительной степени вредят самой Европе. Политолог выразил надежду на то, что кровопролитие на Украине прекратится в этом году, путем мирного урегулирования конфликта.

Напомним, что Российская Федерация уже более года проводит специальную военную операцию на территории Украины в целях защиты мирного населения Донбасса. За это период в состав РФ были присоединены ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонские области.