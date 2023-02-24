В Британии Министерством обороны была создана специальная группа, основная задача которой заключается в приобретении боеприпасов для нужд вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание New York Times.

Отмечается, что созданная организация занимается тем, что вооружает киевский режим.

По данным источника, с начала специальной операции власти Киева начали просить у стран Запада боеприпасы, боевые танки и авиацию. Соединенные Штаты и Британия оплачивали сделки по поставкам вооружения при помощи посредников. Так, брокеры из Америки ищут боеприпасы для украинской армии в Румынии, Сербии и других странах.

Сообщается, что летом прошлого года Британия подписала договор с оружейной компанией из Пакистана по закупке 40 тысяч снарядов, однако у поставщика не получилось привезти заказ.